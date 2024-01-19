Представлен геймплейный трейлер игры про Индиану Джонса (видео)

На официальном YouTube-канале Xbox представили официальный трехминутный геймплейный трейлер новой игры по вселенной Индианы Джонса, сообщает NUR.KZ.

Игра была получила название Indiana Jones and the Great Circle и была представлена на выставке Microsoft Developers Direct, а ее события развернутся в период между частями "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход".

Разработкой занималась студия Machine Games, создавшая Wolfenstein.

Основной геймплей будет проходить от первого лица с переключением на вид от третьего лица при выполнении различных трюков.

Лицом легендарного археолога все так же выступает Харрисон Форд, однако в оригинале озвучил персонажа другой актер. Релиз новой игры на ПК, Xbox Series S и X ожидается в 2024 году.

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