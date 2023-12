Казахстанец Абай Хасенов снялся в музыкальном ролике в преддверии новогодних праздников (видео)

Казахстанский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов принял участие в съемках специального новогоднего ролика от команды Cloud9, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

На видео капитан команды Кирилл Boombl4 Михайлов исполнил рождественскую композицию All I Want for Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри.

По сюжету ролика Boombl4, расстроившись, что в CS2 нельзя изменить положение оружия в руках, решает сыграть в CS:GO, где эта функция доступна. Постепенно к нему в комнату заходят Илья Perfecto Залуцкий и Абай HObbit Хасенов, которые наблюдают за игрой Михайлова.

Boombl4 также запускает другие более ранние версии шутера, а в одной из них прописывает несколько желаний на новый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.