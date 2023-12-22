Team Tickles пробилась в верхнюю сетку плей-офф на European Pro League Season 15

Киберспортивная команда Team Tickles квалифицировалась в верхнюю сетку плей-офф на European Pro League Season 15 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Команда оказалась сильнее MarsBet Team в группе В на киберспортивном трунире. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Андрея Dukalis Куропаткина заработала слот в верхней сетке плей-офф.

После пяти туров на счету MarsBet Team шесть очков. Коллектив Николы LeBronDota Поповича выступил в нижней сетке чемпионата.

European Pro League Season 15 проходит с 11 по 26 декабря в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 20 тысяч.

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