Puppey прокомментировал возвращение MidOne в Team Secret

Капитан киберспортивной команды Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов объяснил, почему принял решение вернуть Чжэн MidOne Йек Ная, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Иванов отметил, что на это решение повлиял его опыт тренировок с Team SMG перед The International 2023.

"Перед TI12 я действительно играл вместе с Team SMG, потому что думал, что поеду с командой в Сиэтл. Однако их саппорт пятой позиции все же получил визу, и моя помощь составу не потребовалась.

При этом я две недели играл с командой скримы и многому успел научиться. Хоть Team SMG в итоге с треском провалилась, я понял, что у этого состава были хорошие идеи. Я подумал, что есть шанс их реализовать",- сказал игрок.

MidOne представлял Team Secret в 2016-2019 годах. С ним команда выиграла ряд крупных турниров, а также выступила на трех чемпионатах серии The International, попав в топ-4 на TI9.

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