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Абай Хасенов: Наша первостепенная задача - это быть самыми лучшими

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Абай Hobbit Хасенов
Абай Hobbit Хасенов. Фото: HLTV

Казахстанский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов, выступающий в данный момент за Cloud9, рассказал о главных целях своей команды, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Напомним, команда выступает на турнире BetBoom Dacha по CS2. Коллектив Хасенова обыграл GamerLegion в стартовом матче.

"Игроки GamerLegion нас удивляли, но мы реагировали на это и поэтому победили. Конечно, наша первостепенная задача - это быть самыми лучшими, 100 процентов, быть хорошей командой. Мы пытаемся адаптироваться к сложным ситуациям. Мне кажется, это хорошо у нас получается, мы с радостью смотрим в будущее.

Хорошая ли атмосфера в команде? Да, 100 процентов, я думаю, что и в прошлом составе была хорошая атмосфера, но просто для нас ситуация сыграла в лучшую сторону. Мы выиграли, это, естественно, повысит нашу уверенность",- сказал Хасенов.

Cloud9 находится в шаге от выхода в плей-офф. В следующем противостоянии клуб сыграет против победителя из пары BetBoom Team - MIBR.

Матчи BetBoom Dacha по CS2 проходят с 5 по 10 декабря на LAN в Дубае (ОАЭ). Шесть команд разыгрывают призовой фонд в размере 300 тысяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2049310-abay-hasenov-nasha-pervostepennaya-zadacha-eto-byt-samymi-luchshimi/

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