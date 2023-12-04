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Team Liquid сыграет с 9Pandas в первый день ESL One Kuala Lumpur 2023

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Team Liquid
Team Liquid. Фото: dotesports.com

Обнародовано расписание первых матчей на киберспортивном турнире ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 (Куала-Лумпур, Малайзия), передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

В первый день группового этапа будет сыграно двенадцать матчей, все противостояния пройдут в формате best-of-2.

Коллективы из СНГ проведут по две встречи - BetBoom Team сразится с Gladiators и Wawitas Sagazes, а 9Pandas сойдутся с Team Liquid и TSM. По четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, остальные составы покинут соревнование.

ESL One Kuala Lumpur 2023 пройдет с 11 по 17 декабря в Малайзии. 12 команд разыграют миллион долларов, а также рейтинговые очки соревновательной системы Pro Tour.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2049105-team-liquid-sygraet-s-9pandas-v-pervyy-den-esl-one-kuala-lumpur-2023/

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