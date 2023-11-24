BLAST Premier: Fall Final 2023: команда казахстанца Абая Хасенова начнет плей-офф с 1/4 финала

Киберспортивная команда FaZe Clan одержала трудную победу над коллективом Cloud9 в группе А на BLAST Premier: Fall Final 2023 по CS2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 - 11:13 на Overpass, 13:2 на Ancient и 19:15 на Anubis. Команда Финна karrigan Андерсена прошла сразу в полуфинал турнира.

C9 начнет выступление в плей-офф с четвертьфинала. Ранее в заключительный этап чемпионата вышли Natus Vincere.

Добавим, что за Cloud9 выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

BLAST Premier: Fall Final 2023 проходит с 22 по 26 ноября в Копенгагене (Дания). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов. Чемпион также заработает слот на BLAST Premier: World Final 2023.

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