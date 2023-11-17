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Team Liquid вышла в финал отбора на ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2

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Team Liquid
Team Liquid. Фото: dotesports.com

Киберспортивная команда Team Liquid пробилась в финал закрытых отборочных на ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 для Западной Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Это стало возможным после победы в полуфинале виннеров . Team Liquid обыграла команда Tickles.

Матч завершился со счетом 2:0. В поединке за слот на LAN команда Айдена iNSaNiA Саркои сразится с сильнейшим из пары OG - Entity.

Tickles продолжит выступление в нижней сетке соревнования. Коллектив Андрея Dukalis Куропаткина поборется с Team Secret. Проигравший вылетит из квалификации.

Закрытые отборочные на ESL One Kuala Lumpur 2023 для Западной Европы проходят с 16 по 18 ноября в онлайне. Команды разыгрывают две квоты на LAN.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2046358-team-liquid/

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