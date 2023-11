Стали известны претенденты на премию лучшей киберспортивной команде года

Организаторы престижной премии The Game Awards 2023 на своем официальном сайте объявили список номинантов на победу в категории "Лучшая киберспортивная команда года", передает NUR.KZ.

В число претендентов на награду вошли Gaimin Gladiators (Dota 2), Team Vitality (CS:GO), JD Gaming (League of Legends), Evil Geniuses и Fnatic (обе — Valorant).

На звание лучшей компьютерной игры 2023 года претендуют "Alan Wake II", "Baldur's Gate 3", "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", "Marvel's Spider-Man 2", "Resident Evil 4" и "Super Mario Bros. Wonder".

Голосование за номинантов продлится на официальном сайте организаторов до 7 декабря. Его результаты будут использоваться для подведения итогов вместе с вердиктами судей. В ночь с 7 на 8 декабря по времени Астаны пройдет церемония награждения в Лос-Анджелесе.

Премия The Game Awards отмечает достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта и будет вручена в десятый раз. В 2023 году в нее включены 32 номинации. Эксперты и журналисты часто сравнивают эту премию с "Оскаром".

