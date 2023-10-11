Определились соперники команды Токаева по групповому этапу The International 2023

Valve произвела распределение киберспортивных команд по группам на стартовом этапе мирового турнира по Dota 2 The International 2023, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Команда PSG Quest, в составе которой выступает казахстанец Айбек TA2000, будет играть в группе D. В нее также попали Keyd Stars, Talon Esports, TSM и Tundra Esports.

Из каждой группы турнир покинет по одной команде. Оставшиеся участники отправятся играть стыковые матчи. Победитель группы А выберет себе команду из B (третью либо четвертую), второе место сыграет с оставшейся командой. Участники из группы C сыграют с командами из D.

Матчи The International 2023 пройдут c 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле, США.

Групповой этап The International 2023 продлится с 12 по 14 октября - параллельно будут идти по пять матчей. Стыковые игры состоятся с 14 по 16 октября. Матчи плей-офф намечены на период с 20 по 28 октября.

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