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Команда Абая Хасенова вышла в плей-офф турнира IEM Cologne 2023

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Киберспортивная команда Cloud9
Команда Cloud9. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда Cloud9 с двумя казахстанцами в составе обыграла коллектив GamerLegion в нижней сетке группы А на IEM Cologne 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (11:16 на Inferno, 16:11 на Ancient и 19:17 на Mirage).

Тем самым коллектив казахстанцев Абая Hobbit Хасенова и Тимура Buster Тулепова заработал слот в плей-офф турнира, где сразится с Team Vitality.

Тогда как команда GamerLegion вылетела из чемпионата, заняв 7-8 место и заработав 24 тыс. долларов призовых. Ранее соревнование покинули FaZe Clan и MOUZ.

Напомним, что IEM Cologne 2023 проходит с 26 июля по 6 августа в немецком городе Кельн. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 млн долларов и путевку на IEM Katowice 2024.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2031010-komanda-abaya-hasenova-vyshla-v-pley-off-turnira-iem-cologne-2023/

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