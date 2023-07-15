Команда Cloud9 выставила на трансфер казахстанского киберспортсмена Тимура Тулепова

Тимур Тулепов. Фото: HLTV

Киберспортивная команда Cloud9 рассмотрит предложения о выкупе экс-участников основного состава по СS:GO казахстанца Тимура buster Тулепова и россиянина Владислава nafany Горшкова, пишет Cybersport.ru.

Об этом представители американской организации сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Вчера стало известно, что Тимур Тулепов и Владислав Горшков покинули основной ростер Cloud9. В команде их заменили россияне Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий, перешедшие из украинской команды Natus Vincere.

Отметим, что nafany представлял ростер с момента его основания под тегом Gambit Youngsters в апреле 2019 года, а buster присоединился к составу в январе 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2028801-komanda-cloud9-vystavila-na-transfer-kazahstanskogo-kibersportsmena-timura-tulepova/