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BetBoom Team вышла на The International 2023

Опубликовано:

The International 10
Иллюстративное фото: liquipedia.net

Киберспортивная команда из СНГ BetBoom Team гарантировала себе слот на главный мейджор сезона по дисциплине Dota 2 - The International 2023, передает Cybersport.ru.

Команда из СНГ вошла в ТОП-6 The Bali Major 2023. Следовательно, коллектив набрал достаточное количество очков, чтобы остаться в ТОП-12 рейтинга Dota Pro Circuit 2023

На текущий момент известны 9 из 12 команд, которые поедут на The International 12 по инвайтам: Team Liquid, Gladiators, Evil Geniuses, Shopify Rebellion, BetBoom Team, Tundra Esports, 9 Pandas, Talon Esports и Team Spirit.

На последние три слота претендуют пять коллективов: PSG.LGD, Team Aster, beastcoast, TSM и Quest Esports, за который выступает казахстанец Айбек Токаев.

Напомним, что The International 2023 пройдет c 12 по 29 октября в Сиэтле (США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027698-betboom-team-vyshla-na-the-international-2023/

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