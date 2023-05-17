Entity с казахстанцем в составе проиграла команде Tundra Esports на DPC 2023: Season 3

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: twitter.com/EntityEUROPE

Команда Entity, в составе которой выступает казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, проиграла коллективу Tundra Esports в первом дивизионе DPC 2023: Season 3 для Западной Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Цзинцзюнь Sneyking У. Для Tundra Esports эта победа стала второй в сезоне.

Тогда как коллектив казахстанского киберспортсмена Алимжана Watson Исламбекова потерпел первое поражение в сезоне. Следующий матч Entity проведет против Quest в ночь с 19 на 20 мая в 01:00 по времени Астаны.

Напомним, что матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 3 для Западной Европы проходят с 15 мая по 4 июня. Восемь коллективов разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, рейтинговые очки DPC и три квоты на The Bali Major 2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2021031-entity-s-kazahstantsem-v-sostave-proigrala-komande-tundra-esports-na-dpc-2023-season-3/