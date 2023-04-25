Команда Heroic возглавила рейтинг HLTV

Команда Heroic. Фото: twitter.com/heroicgg

Финалист IEM Cologne 2023 киберспортивная команда из Дании Heroic заняла первое место в рейтинге лучших команд по дисциплине CS:GO в мире по версии портала HLTV, передает NUR.KZ.

На вторую строчку поднялась французская команда Team Vitality, а следом расположился украинский коллектив Natus Vincere.

Прежние лидеры рейтинга G2 Esports и FaZe Clan потеряли по три пункта и оказались на четвертом и пятом местах соответственно.

Шестую строчку сохранил Cloud9, в составе которой выступают казахстанцы Абай Hobbit Хасенов и Тимур Buster Тулепов.

Напомним, что недавно в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился IEM Rio 2023, где 16 команд разыграли $250 тысяч долларов призовых.

В финале Team Vitality победила Heroic со счетом 2:0 и заработала $100 тыс., а также слот на IEM Cologne 2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2018166-komanda-heroic-vozglavila-reyting-hltv/