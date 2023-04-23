Определились финалисты IEM Rio 2023 по CS:GO

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 с двумя казахстанцами в составе уступила коллективу Team Vitality в полуфинале турнира IEM Rio 2023 по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Франции (16:6 на Inferno, 16:19 на Vertigo и 9:16 на Overpass).

Тем самым коллектив казахстанцев Абая Hobbit Хасенова и Тимура Buster Тулепова завершил выступление на 3-4 месте и заработал $20 тысяч долларов призовых.

Тогда как Team Vitality в решающем матче встретится с командой Heroic, которая в полуфинале одолела Natus Vincere со счетом 2:0. Финал запланирован на 23 апреля в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что IEM Rio 2023 проходят с 17 по 23 апреля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 250 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2017884-opredelilis-finalisty-iem-rio-2023-po-csgo/