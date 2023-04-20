S1mple и Неймар вместе сыграли в CS:GO

Неймар и Александр S1mple Костылев. Фото: nstagram.com/s1mpleo/

Лидер киберспортивной команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев и нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар провели совместный матч в CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Фотографией с послематчевой статистикой бразильский футболист поделился в социальных сетях.

Команда S1mple и Неймара победила со счетом 16:6 — матч состоялся на карте Mirage. Игроку NAVI удалось сделать 26 убийств — с этим показателем он занял первое место среди всех участников встречи. Бразилец настрелял 22 фрага.

Ранее s1mple опубликовал совместный "кружок" с Неймаром, в котором киберспортсмен и футболист произнесли "Fala galera".

Кроме того, Костылев сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. "Для тех, кто забыл, Месси > Роналду", — заявил снайпер NAVI.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2017637-s1mple-i-neymar-vmeste-sygrali-v-csgo/