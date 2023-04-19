Team Vitality выбила FaZe Clan из IEM Rio 2023

Team Vitality. Фото: blastpremier.com

Киберспортивная команда из Франции Team Vitality победила коллектив FaZe Clan в матче нижней сетки группы B на турнире IEM Rio 2023 по дисциплине CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:0 (19:16 на Anubis и 16:9 на Overpass).

Команда Финна karrigan Андерсена завершила выступление на 9-12 месте и заработала $5 тыс.

Тогда как Team Vitality прошла в следующий раунд групповой стадии, где поборется с OG за слот в плей-офф чемпионата. Матч пройдет в ночь с 20 на 21 апреля в 03:00 по времени Астаны.

Напомним, что IEM Rio 2023 проходит с 17 по 23 апреля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2017469-team-vitality-vybila-faze-clan-iz-iem-rio-2023/