Анонсирован первый мейджор по Counter-Strike 2

Турнир по CS:GO. Фото: Marius Becker/picture alliance via Getty Images

Представители турнирного организатора PGL заявили, что проведут первый мейджор по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях компании, передает NUR.KZ.

Ивент пройдет в столице Дании - Копенгагене. PGL CS2 Major Copenhagen 2024 будет организован на Royal Arena с 17 по 31 марта в 2024 году. Пока неизвестно, будет ли изменено количество участников ивента и формат турнира.

Ранее PGL уже организовала несколько чемпионатов по CS:GO. Ими стали PGL Major Antwerp 2022, PGL Major Stockholm 2021, PGL Major Kraków 2017 и другие ивенты. На них было разыграно более 3 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2014389-anonsirovan-pervyy-meydzhor-po-counter-strike-2/