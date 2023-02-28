Zai показал лучший результат по KDA на групповом этапе The Lima Major 2023

Людвиг zai Уолберг. Фото: Valve

Офлейнер команды Team Liquid Людвиг zai Уолберг показал лучший результат в соотношении убийств, смертей и ассистов по результатам группового этапа The Lima Major 2023 по Dota2, сообщает cybersport.ru.

Его средний показатель KDA составил 8,22.

Вторую строчку рейтинга занял тиммейт Уолберга Михал Nisha Янковски с результатом в 7,72. Тройку лучших по KDA замкнул мидер Shopify Rebellion Эйбэд Азэль Abed Юсоп. В топ-10 также вошли Алимжан Watson Исламбеков из Entity, Илья Yatoro Мулярчук из Team Spirit и другие игроки.

The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. долларов и 1,9 тыс. очков DPC. Групповой этап мейджора завершился 26 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2011154-zai-pokazal-luchshiy-rezultat-kda-na-gruppovom-etape-the-lima-major-2023/