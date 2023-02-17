G2 Esports сразится с Tricked Esports за выход на RMR для Европы

G2 Esports. Фото: HLTV

Киберспортивная команда G2 Esports будет биться с Tricked Esport в закрытой квалификации А на европейский RMR к BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO, сообщает cybersport.ru.

Победитель матча квалифицируется на RMR для Европы. Встреча запланирована на 17 февраля.

9INE и Into The Breach также поборются за выход в RMR. На вылет из отборочных сыграют пары IKLA - B8 Esports и Turow Zgorzelec Esport - Copenhagen Flames. Противостояния на выбывание состоятся 18 февраля.

Закрытые квалификации на европейский RMR к BLAST.tv Paris Major 2023 проходят с 16 по 18 февраля. Коллективы разыгрывают 18 квот на RMR.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2009887-g2-esports-srazitsya-s-tricked-esports-za-vyhod-na-rmr-dlya-evropy/