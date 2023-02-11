Команда Natus Vincere обыграла Virtus.pro на IEM Katowice 2023

Natus Vincere. Фото: cover.gg

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere одержала победу над коллективом Virtus.pro в четвертьфинале турнира IEM Katowice 2023 по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:13 на Overpass и 16:12 на Inferno).

Тем самым команда казахстанского игрока Алексея Qikert Голубева заняла 5-6 место и заработала 40 тысяч долларов призовых.

Тогда как NAVI прошла в следующий раунд плей-офф, где сыграет с датским коллективом Heroic. Матч запланирован на 11 февраля в 20:30 по времени Астаны.

Напомним, что турнир IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в польском городе Катовице. Общий призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2009026-komanda-natus-vincere-obygrala-virtuspro-na-iem-katowice-2023/