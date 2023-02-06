NAVI и G2 Esports определят между собой победителя группы А на IEM Katowice 2023

Natus Vincere. Фото: Joe Brady/Getty Images

Киберспортивная команда Natus Vincere обыграла Team Liquid в рамках групповой стадии на турнире IEM Katowice 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Встреча закончилась со счетом 2:0 - 16:5 на Inferno и 19:17 на Anubis. В следующем матче команда Александра s1mple Костылева сразится с G2 Esports. Победитель начнет плей-офф с полуфинала.

Team Liquid продолжит выступление на турнире в нижней сетке группы А. 6 февраля коллектив встретится с Team Spirit в матче на вылет.

Групповой этап на IEM Katowice 2023 проходит с 4 по 7 февраля. Коллективы разыгрывают шесть квот в плей-офф чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2008205-navi-i-g2-esports-opredelyat-mezhdu-soboy-pobeditelya-gruppy-a-na-iem-katowice-2023/