Киберспортсмен Александр s1mple Костылев в третий раз был признан лучшим игроком года

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер украинской команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев стал первым киберспортсменом, который трижды был назван лучшим игроком года в CS:GO по версии HLTV.org, пишет Cybersport.ru.

Об этом стало известно после оглашения полного рейтинга за 2022-й на церемонии награждения премии HLTV Award Show.

До этого Александр Костылев был признан лучшим игроком в 2018 и 2021 годах.

Ранее конкуренцию по количеству соответствующих наград ему составляли Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (2013-2014 гг.), Марсело coldzera Давид (2016-2017 гг.) и Матье ZywOo Эрбо (2019-2020 гг.).

В тройку лучших игроков по итогам 2022 года также вошли француз Матье ZywOo Эрбо и россиянин Дмитрий sh1ro Соколов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2005724-kibersportsmen-aleksandr-s1mple-kostylev-v-tretiy-raz-byl-priznan-luchshim-igrokom-goda/