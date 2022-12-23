Команды из Казахстана по CS:GO теперь будут выступать в азиатском регионе

Иллюстративное фото: pexels.com

Составы из Казахстана будут выступать в азиатском регионе на турнирах RMR по CS:GO в 2023 году. Информация об этом появилась на страницах с рейтингом команд на GitHub, передает NUR.KZ.

До этого казахстанские коллективы выступали в СНГ, а позже этот регион объединили с Европой.

Пока неизвестно, смогут ли команды из Казахстана заявиться на RMR-турнир в другом регионе и потребуется ли для этого переезд в другую страну.

Ранее Valve анонсировала новую систему приглашений команд на RMR-турниры по CS:GO.

Клубы будут получать инвайт на закрытые квалификации в зависимости от их положения в региональном рейтинге, остальные участники будут определяться через открытые отборочные турниры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2002846-komandy-iz-kazahstana-po-csgo-teper-budut-vystupat-v-aziatskom-regione/