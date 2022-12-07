TORONTOTOKYO покинул состав Team Spirit

Магомед Халилов, Александр Хертек и Илья Мулярчук. Фото: Twitter The International

Киберспортивный клуб Team Spirit объявил об изменениях в составе по Dota 2. По решению менеджмента из команды ушел мидер Александр TORONTOTOKYO Хертек, пишет Cybersport.ru.

Анонс опубликован в социальных сетях организации.

TORONTOTOKYO представлял Team Spirit с декабря 2020 года, когда клуб официально объявил о подписании ростера Yellow Submarine.

С командой он стал чемпионом The International 10 (2021) и PGL Arlington Major 2022, а также дошел до финалов OGA Dota PIT Invitational, OGA Dota PIT EU/CIS Season 5 и Gamers8 Riyadh Masters. На The International 2022 коллектив остановился на 13-16 строчке.

Кто заменит TORONTOTOKYO в составе Team Spirit, не сообщается. Представители клуба пообещали поделиться новостями в ближайшие дни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2000580-torontotokyo-pokinul-sostav-team-spirit/