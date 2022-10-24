Определились все участники BLAST Premier: Fall Finals 2022

Турнир BLAST Premier. Фото: blastpremier.com

24 октября киберспортивная команда Fluxo одолела коллектив MIBR в решающем матче BLAST Premier: Fall American Showdown 2022 по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

Таким образом, состав Жоао felps Васконселлоса заработал 20 тысяч долларов призовых и путевку на BLAST Premier: Fall Finals 2022.

Всего на Fall Finals 2022 выступят восемь команд. Ранее на турнир пробились OG, Natus Vincere, Team Liquid, FaZe Clan, G2 Esports и Ninjas in Pyjamas — они выиграли квоты благодаря результатам на BLAST Premier: Fall Groups 2022.

Место на чемпионате также получила Heroic, которая заняла первое место в европейском Showdown 2022.

Напомним, что BLAST Premier: Fall Finals 2022 пройдет с 23 по 27 ноября в Копенгагене (Дания). Призовой фонд чемпионата составит 425 тыс. долларов и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994167-opredelilis-vse-uchastniki-blast-premier-fall-finals-2022/