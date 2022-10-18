Александр s1mple Костылев продлил контракт с NAVI

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер киберспортивной команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев продлил соглашение с коллективом до 2025 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

Напомним, что Александр Костылев стал игроком Natus Vincere в 2016 году. До перехода в украинскую организацию он выступал за североамериканскую команду Team Liquid.

Simple вместе с Natus Vincere выиграл множество титулов на международных LAN-турнирах, а также стал чемпионом PGL Major Stockholm 2021.

Следующим соревнованием Александра Костылева в составе Natus Vincere будет IEM Rio Major 2022.

Турнир начнется 30 октября, однако NAVI сыграют свой первый матч 5 ноября, так как коллектив стартует со второго группового этапа, который называется стадия "легенд".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993289-aleksandr-s1mple-kostylev-prodlil-kontrakt-s-navi/