"Казахтелеком" выявил своих чемпионов в CS:GO и DOTA 2

"Казахтелеком" наградил чемпионов в CS:GO и DOTA 2. Фото: "Казахтелеком"

В Астане в павильоне ЭКСПО в минувший уик-энд состоялись финальные киберспортивные битвы сотрудников "Казахтелекома" по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и DOTA 2.

"Казахтелеком" давно поддерживает развитие киберспорта в стране, активно участвуя как в организации сети национальных и международных турниров, так и в выстраивании соответствующей инфраструктуры в Казахстане. Достаточно сказать, что председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев возглавляет Qazaq CyberSport Federation – Казахстанскую федерацию киберспорта – с момента ее основания в 2018 году. Однако собственных полномасштабных киберивентов компания еще не проводила, хотя среди ее сотрудников немало поклонников различных кибердисциплин, в том числе – и командных.

И вот в сентябре этого года крупнейший телеком-оператор страны организовал внутренний турнир с общим призовым фондом в 2 миллиона тенге среди работников своих подразделений по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и DOTA 2 – в каждой дисциплине разыгрывалось по миллиону тенге, 700 тысяч тенге получали победители, 300 тысяч – уступившие им в решающих схватках финалисты.

"Проведение такого турнира напрашивалось достаточно давно, поскольку среди наших сотрудников много любителей киберспорта, которые участвуют в различных турнирах под эгидой Qazaq CyberSport Federation, в том числе в любительской серии Alaman и даже в профессиональном розыгрыше Кубка Казахстана по киберспорту, - говорит глава правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев. – Мы решили сосредоточиться на командных дисциплинах CS:GO и DOTA 2 с тем, чтобы охватить как можно больше сотрудников, но, честно говоря, сами не ожидали того интереса, которые вызвали отборочные туры в сентябре".

Отборочные туры проводились в режиме онлайн во второй половине сентября на площадке pinger.kz – виртуальной национальной киберспортивной платформе, на которой при участии "Казахтелекома" регулярно проводятся турниры различного ранга, включая международные ивенты. В онлайн-состязаниях приняли участие 50 команд из разных подразделений компании – учитывая, что командные дисциплины предполагают игры в формате 5x5, всего в квалификациях приняло участие порядка 250 сотрудников телеком-оператора. Победителями отборов в CS:GO стали команды BATYS и Team DKB, в DOTA2 - пятерки SHAMANCHIKSVYAZIVAY и noADSL, которые в итоге и сошлись в финалах.

Решающие сражения состоялись 8 октября в столице в формате LAN. Как отмечают организаторы, разница турниров по принципу соединения - LAN и онлайн - может сильно повлиять на исход противостояний в киберспорте.

"Онлайн-турниры проходят по интернету - игроки соревнуются, не выходя из дома или тренировочной базы команды. LAN-игра – это игра по локальной сети в одном помещении, здесь участники находятся в одинаковых условиях с одинаковой техникой и одинаковой дальностью серверов. Это важно, так как если у какого-то игрока возникнет даже миллисекундная задержка соединения, этот может стать критичным", - пояснил руководитель сектора IT технологий Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Султан Завотпаев.

"Казахтелеком" наградил чемпионов в CS:GO и DOTA 2. Фото: "Казахтелеком"

В Астане на все эти технические нюансы наложилась еще и массированная поддержка болельщиков: десятки коллег пришли поддержать игроков "Казахтелекома" в их финальных битвах. Напряжение было достаточно высоким, интрига в обоих финалах, которые транслировались в режиме реального времени на YouTube, сохранялась до последней карты, в итоге победу отпраздновали команда SHAMANCHIKSVYAZIVAY в дисциплине DOTA 2 и команда BATYS в CS:GO.

Игрок команды-финалиста по дисциплине CS:GO Team DKB, директор по развитию клиентского доступа Дивизиона корпоративного бизнеса АО "Казахтелеком" Алижан Курманов считает, что подобные киберспортивные соревнования необходимо культивировать во всех крупных компаниях страны.

"Компьютерными играми я увлекся с 1996 года, когда у меня появился первый Pentium, но, к сожалению, в связи с занятостью не всегда удается найти время на увлечения. В последние годы киберспорт переживает большой подъем не только в плане интересов игры, но и финансов. Мировой бюджет турниров составляет порядка 200 млрд. долларов в год. Поэтому "Казахтелеком" совместно с Казахстанской федерацией киберспорта планирует развивать этот перспективный вид спорта в нашей стране", - отметил Алижан Курманов.

Отметим, что, учитывая активный интерес сотрудников к этому корпоративному кибер-ивенту, "Казахтелеком" намерен сделать проведение подобных турниров ежегодной традицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992178-kazahtelekom-vyyavil-svoih-chempionov-v-csgo-i-dota-2/