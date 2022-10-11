Natus Vincere вылетела из The International 2022: Last Chance

Алексей Solo Березин. Фото: Epic Esports Events

Киберспортивная команда Natus Vincere потерпела поражение в матче против Xtreme Gaming и выбыла из турнира The International 2022: Last Chance по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Противостояние завершилось со счетом 1:2. Коллектив Алексея Solo Березина вылетел из турнира и лишился шансов заработать слот на TI11.

Команда Чжан Paparazi Чэньчжуна прошла в следующий раунд нижней сетки, где сразится с Team Liquid.

Напомним, стадия последнего шанса на TI11 проходит с 8 по 12 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают два слота на групповой этап The International 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992136-natus-vincere-vyletela-iz-the-international-2022-last-chance/