Матье ZywOo Эрбо стал лучшим игроком ESL Pro League Season 16

Матье ZywOo Эрбо. Фото: twitter.com/zywoo

Лидер французской киберспортивной команды Team Vitality по CS:GO Матье ZywOo Эрбо был признан самым ценным игроком ESL Pro League Season 16 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Эту награду французскому киберспортсмену вручили как организаторы турнира, так и портал HLTV.org.

На EPL Season 16 Эрбо провел 21 карту, из которых только одну завершил с отрицательной статистикой — в матче против Fnatic. Лучший результат ZywOo показал в противостояниях с Team EndPoint и Team Spirit. Эта награда стала 13-й за карьеру француза.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 прошел на Мальте с 31 августа по 2 октября. Призовой фонд соревнования составил $835 тыс., а также слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST World Final 2022.

В гранд-финале соревнования Team Vitality одолела Team Liquid со счетом 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1990814-mate-zywoo-erbo-stal-luchshim-igrokom-esl-pro-league-season-16/