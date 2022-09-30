Cloud9 пробилась в полуфинал ESL Pro League Season 16

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 одержала победу над FaZe Clan и квалифицировалась в полуфинал турнира ESL Pro League Season 16 по дисциплине CS:GO, передает cybersport.ru.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 2:1 - 13:16 на Inferno, 16:8 на Ancient, 16:11 на Mirage). В полуфинале коллектив Владислава nafany Горшкова поборется с Team Liquid.

FaZe же покинула турнира. Команда Финна karrigan Андерсена заняла 5-8 место. Ранее борьбе на чемпионате завершила MOUZ.

Добавим, что за Cloud9 выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов. Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1990427-cloud9-probilas-v-polufinal-esl-pro-league-season-16/