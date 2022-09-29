Natus Vincere сыграет с G2 Esports в 1/4 финала ESL Pro League Season 16

Natus Vincere. Фото: cover.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere одержала победу на Heroic и пробилась в четвертьфинал турнира ESL Pro League Season 16 по дисциплине CS:GO, передает cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 - 16:14 на Mirage, 14:16 на Inferno и 16:7 на Overpass. В следующем раунде коллектив Дениса electroNic Шарипова сыграет с G2 Esports.

Heroic же завершила выступление на чемпионате. Команда Каспера cadiaN Меллера 9-12 место и заработала 32 тыс. долларов.

Ранее Virtus.pro выбила из турнира FURIA Esports.

EPL S16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1990201-natus-vincere-sygraet-s-g2-esports-v-14-finala-esl-pro-league-season-16/