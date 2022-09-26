Определились соперники NAVI и Virtus.pro в плей-офф ESL Pro League Season 16

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Состоялась жеребьевка финальной стадии SL Pro League Season 16 по CS:GO. В 1/8 финала Natus Vincere сыграет против Heroic, а Virtus.pro встретится с FURIA Esports, передает NUR.KZ.

Команда Cloud9, в составе которой выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, начнет плей-офф с четвертьфинала. Ее соперником будет победитель матча FaZe Clan - Complexity Gaming.

В случае успехов в стартовых играх стадии на выбывание NAVI сыграет против G2 Esports, а VP будет противостоять Team Vitality.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов.

Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989577-opredelilis-soperniki-navi-i-virtuspro-v-pley-off-esl-pro-league-season-16/