Команда Абая Хасенова одержала третью победу на ESL Pro League Season 16

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9, в составе которого выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, победила Movistar Riders в матче группы D на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Игра завершилась со счетом 2:0 (16:7 на Inferno и 16:4 на Vertigo). Для команды Cloud9 эта победа стала третьей на чемпионате.

В следующем туре коллектив Абая HObbit Хасенова сразится с командой FURIA Esports. Матч запланирован на 24 сентября в 23:30 по времени Астаны.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают 835 тыс. долларов призовых.

Победитель соревнований получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989446-komanda-abaya-hasenova-oderzhala-tretyu-pobedu-na-esl-pro-league-season-16/