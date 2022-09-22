Тед Лассо из одноименного сериала официально появится в FIFA 23

Персонаж Тед Лассо. Скриншот: youtube.com/c/easportsfifa

Студия Electronic Arts анонсировала коллаборацию с авторами американского сериала "Тед Лассо" (Ted Lasso). Трейлер события опубликован на YouTube, пишет Cybersport.ru.

В FIFA 23 появится вымышленный клуб "Ричмонд", которым Тед Лассо руководит в сериале.

Кроме того, сам герой, которого сыграл Джейсон Судейкис, также будет доступен для игры в качестве наставника. Клуб и Лассо будут добавлены в игру на релизе.

Релиз FIFA 23 запланирован 30 сентября 2022 года. Игра выйдет на ПК, Stadia, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

Первый сезон "Теда Лассо" вышел летом 2020 года в онлайн-кинотеатре Apple TV+. За два года показа сериал получил несколько престижных наград, в том числе "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989180-ted-lasso-iz-odnoimennogo-seriala-ofitsialno-poyavitsya-v-fifa-23/