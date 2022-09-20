Тимур Тулепов оценил шансы Virtus.pro на победу в ESL Pro League Season 16

Тимур Тулепов. Фото: HLTV

Казахстанский профессиональный игрок в CS:GO Тимур buster Тулепов cчитает, что его бывший коллектив Virtus.pro способен выйти в финал ESL Pro League Season 16, пишет cybersport.metaratings.ru.

При этом казахстанский киберспортсмен признал, что у Virtus.pro есть определенные проблемы против сильных команд.

"Выход в финал турнира или даже победа на нем возможны. Не буду говорить, что это не по зубам команде. Но у парней есть определенные проблемы против сильных коллективов, их читают и переигрывают.

Возможно, Jame с Dastan придумают что-то на EPL, чтобы не открыть все карты к RMR и добиться хорошего результата на EPL. Ну, и всем ребятам нужно включиться", - сказал buster.

По итогам группового этапа EPL S16 коллектив Virtus.pro занял третье место и прошел в стадию плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988734-timur-tulepov-otsenil-shansy-virtuspro-na-pobedu-v-esl-pro-league-season-16/