Команда Astralis вылетела из ESL Pro League Season 16

Команда Astralis. Фото: twitter.com/AstralisCS

Датская киберспортивная команда Astralis проиграла своим соотечественникам из Heroic в решающем матче группы C на турнире ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:2 (19:17 на Overpass, 12:16 на Inferno и 13:16 на Nuke) в пользу коллектива Каспера cadiaN Меллера.

Тем самым команда Astralis покинула турнир, заняв четвертое место в группе С. Тогда как Heroic со второго места вышла в 1/8 финала.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988540-komanda-astralis-vyletela-iz-esl-pro-league-season-16/