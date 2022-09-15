Team Liquid прошла в финал верхней сетки квалификации The International 2022

Киберспортивная команда Team Liquid обыграла Goonsquad в матче региональной квалификации на The International 2022 по Dota 2 для Западной Европы, передает NUR.KZ.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Айдена iNSaNiA Саркои. Тем самым Team Liquid прошла в финал верхней сетки, где сыграет с командой Entity. Матч запланирован на 16 сентября.
Тогда как Goonsquad опустилась в нижнюю сетку. Там коллектив сыграет с победителем пары Team Bald Reborn — Into The Breach.
Напомним, что квалификация на The International 2022 для Западной Европы проходит с 13 по 17 сентября.
Команды разыгрывают путевку в групповой этап главного турнира года и две квоты на этап Last Chance.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988028-team-liquid-proshla-v-final-verhney-setki-kvalifikatsii-the-international-2022/