Team Liquid прошла в финал верхней сетки квалификации The International 2022

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquid

Киберспортивная команда Team Liquid обыграла Goonsquad в матче региональной квалификации на The International 2022 по Dota 2 для Западной Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Айдена iNSaNiA Саркои. Тем самым Team Liquid прошла в финал верхней сетки, где сыграет с командой Entity. Матч запланирован на 16 сентября.

Тогда как Goonsquad опустилась в нижнюю сетку. Там коллектив сыграет с победителем пары Team Bald Reborn — Into The Breach.

Напомним, что квалификация на The International 2022 для Западной Европы проходит с 13 по 17 сентября.

Команды разыгрывают путевку в групповой этап главного турнира года и две квоты на этап Last Chance.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988028-team-liquid-proshla-v-final-verhney-setki-kvalifikatsii-the-international-2022/