G2 Esports с первого места вышла в плей-офф ESL Pro League Season 16

G2 Esports. Фото: HLTV

Киберспортивная команда G2 Esports завершила групповой раунд турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO на первом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

В своем заключительном матче G2 Esports победила Virtus.pro. Противостояние закончилось со счетом 2:0 - 16:2 на Inferno и 19:16 на Ancient.

Команда Николы NiKo Ковача заняла первую строчку в группе B и начнет плей-офф с четвертьфинала.

Virtus.pro также заработала слот, завершив групповой раунд на третьем месте.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987380-g2-esports-s-pervogo-mesta-vyshla-v-pley-off-esl-pro-league-season-16/