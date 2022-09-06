Команда FaZe Clan возглавила рейтинг HLTV по CS:GO

FaZe Clan. Фото: twitter.com/FaZeClan

Киберспортивная команда FaZe Clan сместила с первой строчки коллектив из Украины Natus Vincere в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV, передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге Astralis потерял третью позицию, опустившись на пятую. Тройку лучших замкнула Team Liquid.

Team Vitality прибавила три строчки и расположилась на четвертом месте. Команда Cloud9, в составе которого выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, оказалась за пределами первой десятки (11 место).

Коллектив Movistar Riders поднялась на две строчки и теперь занимает седьмое место. Также на ступень выше поднялись G2 Esports (9 место) и MOUZ (10 место).

Напомним, что 31 августа стартовал ESL Pro League Season 16, где участвует большая часть команд из ТОП-30 рейтинга HLTV.org.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов, а также слоты на BLAST Premier: World Final 2022 и IEM Katowice 2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986397-komanda-faze-clan-vozglavila-reyting-hltv-po-csgo/