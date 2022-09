Команда Virtus.pro обыграла Mind Games в квалификации The International 2022

Virtus.pro. Фото: twitter.com/virtuspro

Киберспортивная команда Virtus.pro обыграла коллектив Mind Games в верхней сетке регионального отборочного турнира на The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Игра завершилась со счетом 2:0. Тем самым команда Данила gpK~ Скутина заработала слот на The International 11, как минимум в стадии Last Chance.

В финале верхней сетки Virtus.pro сыграет с победителем пары NAVI - BB Team. Тогда как Mind Games опустилась в нижнюю сетку квалификации, где встретится с сильнейшим из пары HellRaisers — One Move.

Напомним, что квалификация на The International 2022 для Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября в онлайне. Команды разыгрывают один слот на The International 2022 и две квоты на турнир последнего шанса (Last Chance).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986228-komanda-virtuspro-obygrala-mind-games-v-kvalifikatsii-the-international-2022/