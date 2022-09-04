Команда HellRaisers выбила cybercats из квалификации на The International 2022

Состав HellRaisers по Dota 2. Фото: vk.com/hellraisers

Киберспортивная команда HellRaisers победила коллектив cybercats в матче нижней сетки регионального отборочного турнира на The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Тем самым коллектив HellRaisers прошел в третий раунд нижней сетки, где встретится с победителем пары One Move - Project Armor 5.

Отметим, что в составе HellRaisers выступают два игрока из Казахстана: Алимжан Watson Исламбеков и Арман malady Оразбаев.

Напомним, что отборочные на The International 2022 для Восточной Европы проходят с 3 по 7 сентября в онлайне. Команды разыгрывают один слот на The International 2022 и две квоты на турнир последнего шанса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986111-komanda-hellraisers-vybila-cybercats-iz-kvalifikatsii-na-the-international-2022/