ESL Pro League Season 16: Natus Vincere уступила Team EndPoint

Natus Vincere. Фото: cover.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere проиграла Team EndPoint в матче группового этапа на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 0:2 (7:16 на Ancient и 10:16 на Dust2).

В данный момент NAVI находится на втором месте в группе А. Следующим оппонентом команды станет Team Vitality. Матч запланирован на 3 сентября.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч.

По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, пройдут в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986025-esl-pro-league-season-16-natus-vincere-ustupila-team-endpoint/