Team SMG прокомментировала исключение состава из отборочных к The International 2022

Team SMG. Фото: twitter.com/TeamSMGofficial

Представители малайзийской организации Team SMG высказались об исключении ростера из региональных отборочных к The International 2022 по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Как сообщает официальный аккаунт Team SMG в Twitter, команда была дисквалифицирована с регионального отборочного турнира из-за поздней регистрации состава.

"С сожалением сообщаем, что наш состав по Dota 2 был дисквалифицирован с региональных отборочных. Мы хотели бы извиниться перед игроками, которые доверились нам как организации, а также перед iceiceice и Poloson, которые надеялись сыграть перед домашней публикой в Сингапуре.

Печальной ситуации поспособствовало несколько причин, в том числе нарушение коммуникации между менеджером команды и игроками, а также запоздалая регистрация состава. Узнав о дисквалификации, мы подали апелляцию в Valve, однако она была отклонена.

Мы несем полную ответственность за то, что произошло, за нашу ошибку в коммуникации, которая привела к нашей дисквалификации. После обсуждения игроки, а также руководство признали, что были допущены неуместные ошибки, и смирились с ситуацией. Мы будем строже относиться к себе и улучшать себя изнутри как организацию. С этого момента мы с нетерпением ожидаем более дисциплинированную и профессиональную команду SMG.

В ближайшее время Кенчи Яп уйдет с поста CEO Team SMG и будет назначен временный CEO. Обновления, касающиеся будущего состава Team SMG по Dota 2 для DPC 2023, будут сделаны позже.

Мы хотим поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего DPC в этом году, и приносим извинения за то, что не смогли принять участие в The International 2022", - говорится в заявлении клуба.

Ранее представители портала Liquipedia обновили страницу отборочного турнира для команд из Юго-Восточной Азии. Из списка участников пропала команда Team SMG. Коллектив не успел зарегистрировать обновленный ростер для участия в отборочных на The International 2022 и был дисквалифицирован.

Региональные отборочные на The International 11 пройдут с 3 по 17 сентября в онлайне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985962-team-smg-prokommentirovala-isklyuchenie-sostava-iz-otborochnyh-k-the-international-2022/