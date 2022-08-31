"Он хочет доказать уровень": YEKINDAR высказался о переходе Санжара Ишкакова в Evil Geniuses

Санжар neaLaN Ишкаков. Фото: hltv.org

Латвийский профессиональный игрок в CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис прокомментировал переход казахстанского киберспортсмена Санжара neaLaN Ишкакова в Evil Geniuses, пишет Metaratings.ru.

YEKINDAR считает трансфер Санжара Ишкакова в американский клуб правильным решением.

"Я считаю, что замена — это только плюс. Там были игроки, которые уже не хотели играть. neaLaN хочет доказать уровень и показать свой лучший результат", - заявил Марэк Галинскис.

Напомним, что Санжар Ишкаков перешел в Evil Geniuses 2 августа 2022 года. В американском коллективе neaLaN заменил ушедшего Джейка Stewie2k Йипа.

Первым турниром для обновленного состава команды стал BLAST Premier: Fall Groups 2022, где коллектив занял 10-12 место.

Ранее Санжар neaLaN Ишкаков представлял казахстанскую команду К23.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985501-on-hochet-dokazat-uroven-yekindar-vyskazalsya-o-perehode-sanzhara-ishkakova-v-evil-geniuses/