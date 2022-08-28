Команда OG вышла в гранд-финал турнира ESL One Malaysia 2022

Команда OG. Фото: twitter.com/OGesports

Киберспортивная команда OG обыграла Team Secret в финале нижней сетки плей-офф на турнире ESL One Malaysia 2022 по дисциплине Dota 2 в Гентинг Хайлендзе (Малайзия), передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0. Тем самым команда Евгения Chuvash Макарова прошла в гранд-финал турнира, где сразится с коллективом из Китая Team Aster.

Решающая игра запланирована на 28 августа в 14:00 по времени Нур-Султана.

Team Secret вылетела из чемпионата. Коллектив Клемента Puppey Иванова занял третье место и заработал 45 тысяч долларов призовых.

Напомним, что ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендзе (Малайзия). Общий призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985267-komanda-og-vyshla-v-grand-final-turnira-esl-one-malaysia-2022/