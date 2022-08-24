Разработчики Dota 2 выпустили обновление игры

Dota 2. Фото: dota2.com

Компания Valve выпустила обновление 7.32 для Dota 2, в котором изменились характеристики способностей героев и добавлен новый крип-знаменосец, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт разработчиков.

"Обновление 7.32 привносит изменения карты и формул золота, новые и обновленные способности, улучшения от предметов Аганима и нейтральные предметы. Все это точно должно скрасить ожидание региональных отборов на The International, которые пройдут с 3 по 18 сентября",- говорится в сообщении.

Список общих изменений выглядит следующим образом:

- Primal Beast добавлен в режим Captains Mode.

- Изменено количество опыта, необходимое для получения уровня.

- Добавлен крип-знаменосец. С 2:00 заменяет одного крипа-мечника в каждой второй волне. Имеет 40 процентов сопротивления магии и ауру, восстанавливающую три здоровья в секунду всем союзникам в радиусе 700. При убийстве вражеского знаменосца игрок и все союзные герои в радиусе 1200 получат золото в размере 100 процентов награды за убийство крипа-мечника. Своего знаменосца нельзя добить способностью (такой как Demonic Conversion), а за обычное добивание золото не дается.

- Лестница сил Тьмы передвинута глубже в лес (она находится на том же месте, но площадь возвышенности рядом с Рошаном стала меньше).

- Аванпост сил Тьмы отодвинут дальше от реки (так как лестница тоже отодвинута).

- Руна богатства отодвинута дальше от реки (так как лестница тоже отодвинута).

- Изменено расположение деревьев вокруг правого среднего лагеря крипов в основном лесу сил Тьмы.

- Базовое время телепортации к аванпосту увеличено с 5 до 6 секунд

- Убраны малые лагеря крипов около центральной линии

- Теперь укрепление строений команды перезаряжается при первом разрушении башни каждого из разрядов (то есть при первом разрушении башни первого разряда, первом разрушении башни второго разряда и первом разрушении башни третьего разряда).

- Неуязвимость от фонтана накладывается при возрождении вне зависимости от того, есть ли рядом вражеские герои.

- Броня Древних увеличена с 13 до 23.

. Восстановление здоровья Древних под защитой от обхода увеличено с 90 до 180 в секунду.

С полным списком всех изменений можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984595-razrabotchiki-dota-2-vypustili-obnovlenie-igry/