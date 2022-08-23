Team Aster одержала две победы на ESL One Malaysia 2022

Team Aster. Фото: twitter.com/teamastercn

Китайская киберспортивная команда Team Aster стартовала с двух побед на турнире ESL One Malaysia 2022 по дисциплине Dota 2, который продлится до 28 августа, передает NUR.KZ.

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По итогам первого соревновательного дня сразу три команды вырвались в лидеры группы А.

Team Secret, Entity, Team Secret одержали по две победы. Тогда как Aliance, Talon и Thunder потерпели по два поражения.

В группе В команда OG одолела Team Liquid (2:0), а Fnatic взял верх над BOOM со счетом 2:0. NIGMA и TSM FTX сыграли вничью - 1:1.

Напомним, что ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа на LAN в Малайзии. На турнире выступают 12 команд, призовой фонд соревнования составляет 400 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984479-team-aster-oderzhala-dve-pobedy-na-esl-one-malaysia-2022/