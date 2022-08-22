Коллектив Rogue стал победителем на Six Berlin Major 2022

Rogue. Фото: Ubisoft/Joao Ferreira

Европейский коллектив Rogue одержал победу над FaZe Clan в финале крупного турнира Six Berlin Major 2022 по Rainbow Six Siege, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Противостояние двух команд завершилось со счетом 3:2.

В группе А Rogue заняла второе место, уступив первую строчку XSET. В стартовом матче плей-офф состав оказался сильнее G2 Esports, а затем в полуфинале взял реванш у XSET за поражение на групповом этапе.

Игроки FaZe Clan в полуфинале уверенно переиграли состав из w7m esports - 2:0.

Добавим, что турнир Six Berlin Major 2022 состоялся в Германии. Общий призовой фонд составил 500 тысяч долларов. 200 тысяч достались победителям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984223-kollektiv-rogue-stal-pobeditelem-na-six-berlin-major-2022/